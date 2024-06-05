Kocaeli'de Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 ANZ 964 plakalı otomobil, Tavşancıl Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.