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Kocaeli'de otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Kocaeli'de otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil yoldan çıkarak yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi Taşköprü Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yoldan şehir merkezi yönüne giden Sefa S. idaresindeki 34 HJB 654 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki boşluğa yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi. Kaza yapan araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü Sefa S. ve yanındaki Enes K., bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil Derince Kocaeli Kaza

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