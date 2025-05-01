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Kocaeli'de Otomobil İnşaat Sahasında Asılı Kaldı

Kocaeli'de Otomobil İnşaat Sahasında Asılı Kaldı
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Darıca ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, inşaat sahasına giren otomobilini perde betonda asılı bıraktı. Hafif yaralanan sürücü ayakta tedavi edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde inşaat sahasına giren otomobil, perde betonda asılı kaldı.

Bayramoğlu Mahallesi Yıldırım Bayazıt Caddesi'nde İ.Ç. idaresindeki 34 HHE 458 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat sahasına girdi.

Otomobil üzerine çıktığı perde betonda asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan İ.Ç. sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.??????????????

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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