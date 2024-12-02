Kocaeli'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 3 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Selahattin Ü. idaresindeki 54 AAE 323 süt yüklü tır, Barış Mahallesi 1802 Sokak'ta Yusuf B. yönetimindeki 34 VD 5397 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Emircan B. ve Ömer K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.