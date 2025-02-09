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Kocaeli'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

İnönü Mahallesi GOSB yolunda ilerleyen Hamza Ç. idaresindeki 41 AIH 284 plakalı otomobil, aynı yöne giden Selim Y'nin kullandığı 34 LF 0923 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın şiddetiyle devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Selim Y. ile aynı araçtaki M.Y, H.Y, T.Y. ve otomobil sürücüsü Hamza Ç. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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