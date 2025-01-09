Kocaeli'de Otomobil Hırsızlığına 2 Tutuklama
Kocaeli'de otomobil hırsızlığı nedeniyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayla ilgili polis ekipleri, şüphelileri tespit ederek Zonguldak'ta operasyon düzenledi.
Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Ocak'ta Körfez ilçesinde otomobil hırsızlığına ilişkin polis ekiplerince çalışma yürütüldü.
İncelemeler sonucu şüphelilerin kimliğini tespit eden ekipler, A.D, O.E. ve E.D'yi dün Zonguldak'ta düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.E. ve A.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.D. ise serbest bırakıldı.
Öte yandan çalınan otomobil sahibine teslim edildi.