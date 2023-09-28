Kocaeli'de Otomobil Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'de meydana gelen otomobil hırsızlığı olayına ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kocaeli'de otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül Pazar Körfez ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayına ilişkin çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda 26 Eylül Salı İstanbul'da düzenlenen operasyonda zanlılar S.K, İ.A. ve R.A. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, İ.A. ve S.K. tutuklandı, R.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Güncel