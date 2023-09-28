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Kocaeli'de Otomobil Hırsızlığı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de meydana gelen otomobil hırsızlığı olayına ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.