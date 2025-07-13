Kocaeli'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde otomobil hırsızlığı ihbarı üzerine hareket eden polis, bir çocuğu gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından minik şüpheli tutuklandı ve çalıntı araç sahibine teslim edildi.
Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk şüpheli tutuklandı.
Derince ilçesinde otomobil hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu aracı Anadolu Otoyolu İstanbul yönünde durdurdu.
Araçta inceleme yapan ekipler, suça sürüklenen çocuk M.T'yi Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Çalıntı araç ise ruhsat sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel