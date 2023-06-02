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Kocaeli'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Kocaeli'de Otomobil Hırsızlığı Şüphelisi Tutuklandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobil hırsızlığı şüphesiyle yakalanan kişi tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobil hırsızlığı şüphesiyle yakalanan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde dün bir otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli S.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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