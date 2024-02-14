Kocaeli'de Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'nde Sefer A. idaresindeki 41 YZ 527 plakalı otomobil ile Murat Y. yönetimindeki 34 VU 8209 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki A.A. ve B.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.