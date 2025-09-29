Kocaeli'de Otomobil Çarpan 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu Hacı Osman Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Miraç Göker'e (17), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Göker, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Göker'in cenazesi, Hacı Teoman Bekiroğlu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.