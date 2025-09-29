Kocaeli'de Otomobil Çarpan 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, D-100 kara yolunda otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki Kadir Miraç Göker, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç için cenaze töreni düzenlenecek.
D-100 kara yolu Hacı Osman Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde yolun karşısına geçmek isteyen Kadir Miraç Göker'e (17), plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Kazada ağır yaralanan Göker, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Göker'in cenazesi, Hacı Teoman Bekiroğlu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel