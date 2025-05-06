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Kocaeli'de Otomobil Cami Duvarını Yıktı: 1 Yaralı

Kocaeli'de Otomobil Cami Duvarını Yıktı: 1 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolünü kaybeden bir otomobil, bir caminin duvarını yıkarak içeri girdi. Kazada sürücü yaralanırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı. Cami yönetimi, olaya ilişkin devlet yardımı talep etti.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otomobilin, caminin duvarını yıkıp içeri girdiği kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabaha karşı Gündoğdu Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu 53 EE 850 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Ebubekir Sıddık Camii'nin duvarını yıkarak, içeri girdi. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

KAZA, 2 AYRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, kaza caminin 2 ayrı güvenlik kamerasına yansıdı. Caminin içerisini gören güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde otomobilin, duvarı yıkarak hızla içeri girdiği, araçtan inen 2'si kadın 3 kişinin sekerek yürüdüğü, şoförün ise hareketsiz durduğu görüldü. Caminin sokağı gören güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise otomobilin hızla caminin duvarını yıktığı anlar yer aldı.

'BİZİ ALLAH KORUDU, SADAKAMIZ VARMIŞ'

Kazaya ilişkin DHA'ya konuşan Ebubekir Sıddık Cami Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Keskin, "Cami imamı saat 05.00 gibi beni aradı. Araç son sürat caminin içerisine girmiş; şahıslar alkollüymüş ve 4 kişilermişler" dedi. Mağdur durumda olduklarını söyleyen Keskin, "Bir an önce camimizin yapılması iyi olur. Devlet yetkililerimizden yardım bekliyoruz. Tahir Başkanımız olsun, İzmit Belediyemiz olsun yardım ediyorlar; daha çok yardım bekliyoruz. Buraya perde beton atarsalar can güvenliğimiz için daha iyi olur. Bu olaydan sonra cemaat tedirgin oldu. Cuma ya da bayram namazına denk gelseydi facia olurdu. Bizi Allah korudu; sadakamız varmış. İçerdeki şahısları gören arkadaşlar küfürlü konuştuklarını söylediler. Zaten alkol aldıktan sonra ayakta zor duruyormuşlar. Üflesen yıkılacaklarmış kendilerinden geçmişler" diye konuştu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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