Kocaeli'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili bariyerlere çarptı. Olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen sürücü hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu yan yolda İstanbul istikametine giden Erdal K. (56) idaresindeki 34 SU 480 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık personelini yaptığı kontrolde Erdal K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
