KOCAELİ'DE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2 YARALI - Haberler

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KOCAELİ'DE OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda kontrolden otomobilin bariyerlere çarptı kazada 2 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda kontrolden otomobilin bariyerlere çarptı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beylikbağı Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen 41 UP 579 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü ve otomobil içerisindeki Doğan Aslan yaralandı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi kapatıldı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin çekici ile bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yolun tamamı trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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