Kocaeli'de Otomobil Bariyere Çarptı: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yol kenarındaki bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

1) KOCAELİ'DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 4 YARALI

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yol kenarındaki bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 kara yolunun Gebze ilçesi geçişi Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden M.A.'nın kontrolünü yitirdiği 24 ED 197 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü M.A. ile yanındaki K.A., A.A. ve H.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından K.A. ve A.A., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, M.A. ile H.A. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık markasına kadar ifşa etti: İşte piyasadan toplatılacak o ürün

Bakanlık markasına kadar ifşa etti: O ürün piyasadan toplatılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.