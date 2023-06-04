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Kocaeli'de Otomobil Balık Lokantasına Daldı

Kocaeli'de Otomobil Balık Lokantasına Daldı

Güncel Haberler

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil balık lokantasına daldı. Otomobilin süratli olmaması olası bir facianın önüne geçti. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil balık lokantasına daldı. Otomobilin süratli olmaması olası bir facianın önüne geçti. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan balık lokantasında meydana geldi. 41 AIY 585 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak balık lokantasına daldı. Lokantada bulunan müşteriler korku dolu anlar yaşarken, girişte bulunan 1'i çocuk 2 kişi ise üzerlerine gelen otomobili fark ederek içeriye doğru kaçtı. Otomobilin hızlı olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı merkezine ihbar verilmesiyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.

Öte yandan kaza anı anbean lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Akif Güncel Haberler

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