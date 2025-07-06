Kocaeli'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı

Kocaeli'de Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı, Sürücü Yaralandı
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Dilovası'nda meydana gelen kazada, otomobil aydınlatma direğine çarparak kaldırımda asılı kaldı. Sürücü M.D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobil ağaçlık alana düşmeden kaldırımda asılı kaldı. Kazada otomobilin sürücüsü M.D., yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Dilovası Millet Bahçesi mevkisinde meydana geldi. M.D.'nin kontrolünü yitirdiği 38 JT 632 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, ağaçlık alana düşmeden kaldırımda asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye, otomobilin kapısını keserek M.D.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı M.D., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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