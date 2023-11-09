Kocaeli'de Otobüste Kaçak Sigara Operasyonu
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada 3 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan otobüste 3 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönüne şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü durdurdu.
Araçta yapılan aramada, bobin yükü içerisine gizlenmiş 3 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel