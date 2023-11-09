Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de Otobüste Kaçak Sigara Operasyonu

Kocaeli'de Otobüste Kaçak Sigara Operasyonu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada 3 bin 820 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.