Kocaeli'de Otobüs Terminalinde Rastgele Ateş Açma Olayı

OTOBÜS FİRMASININ GÖREVLİSİYLE TARTIŞMIŞ

Kocaeli'de, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, uzman çavuş olduğu belirtilen kişinin rastgele ateş açtığı ve polis tarafından bacağından vurulduğu anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan uzman çavuşun, Bolu'dan otobüsle yollanan bir paketi almak için terminale gittiği, aracın geç gelmesi nedeniyle firma görevlisiyle tartıştığı ve bunun üzerine rastgele ateş açtığı öğrenildi.

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),