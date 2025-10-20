Kocaeli'de Otobüs Terminalinde Rastgele Ateş Açma Olayı
Kocaeli'nin İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uzman çavuş olduğu belirtilen bir kişinin firma görevlisiyle tartıştıktan sonra rastgele ateş açtığı, olay anlarının cep telefonu görüntüleriyle ortaya çıktığı öğrenildi. Uzman çavuş, olayda polis tarafından bacağından vuruldu.
OTOBÜS FİRMASININ GÖREVLİSİYLE TARTIŞMIŞ
Kocaeli'de, İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, uzman çavuş olduğu belirtilen kişinin rastgele ateş açtığı ve polis tarafından bacağından vurulduğu anlara ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan uzman çavuşun, Bolu'dan otobüsle yollanan bir paketi almak için terminale gittiği, aracın geç gelmesi nedeniyle firma görevlisiyle tartıştığı ve bunun üzerine rastgele ateş açtığı öğrenildi.
