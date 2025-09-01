Kocaeli'de Otobüs Şoföründen Hayat Kurtaran Müdahale

Kocaeli'de şehir içi otobüs şoförünün, soluk borusuna yiyecek kaçan 3 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtarma anı araç içi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark AŞ'ye bağlı Gebze-Dilovası hattındaki otobüsün şoförü Ferdi Karabacak, Gebze istikametinde seyrederken yolculardan çığlık sesi gelmesi üzerine aracı yol kenarında durdurdu.

Karabacak, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde Heimlich manevrası uygulayarak soluk borusuna cips kaçan çocuğun tekrar nefes almasını sağladı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun annesi, hızlı ve soğukkanlı müdahalesi nedeniyle otobüs şoförüne teşekkür etti.

Olay anına ilişkin görüntüler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından NSosyal hesabından paylaşıldı.

Büyükakın, paylaşımında, "Hay Allah senden razı olsun… Ferdi kaptanımız boğazına yiyecek kaçan minik bir yolcumuzu Heimlich manevrası ile kurtardı. Hızlı ve soğukkanlı müdahalesi için şoförümüzü tebrik ediyorum. İnsan hayatına dokunan bu örnek davranış hepimize gurur verdi." ifadelerini kullandı.