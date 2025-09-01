Kocaeli'de Otobüs Şoförü, Nefes Borusuna Cips Kaçan Çocuğu Kurtardı

Kocaeli'de Otobüs Şoförü, Nefes Borusuna Cips Kaçan Çocuğu Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye otobüsünde cips yiyen 3 yaşındaki çocuk, şoför Ferdi Karabacak'ın Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay anı otobüsün iç kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, belediye otobüsünde yediği cips nefes borusuna kaçan 3 yaşındaki çocuk, şoför Ferdi Karabacak tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Gebze- Dilovası seferini yapmakta olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsünde cips yiyen çocuk, nefes almakta zorluk çekti. Annesi ve yolcular nefes almakta zorlanan çocuğa yardım etmeye çalıştı. Durumu fark eden şoför Ferdi Karabacak, otobüsü yol kenarında durdurup, çocuğu araçtan indirdi. Karabacak'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla solunum yolundaki cips çıkan çocuk, tekrar nefes almaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı ise araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; nefes almakta zorlanan çocuğu annesinin kucağına aldığı, bir kişinin solunum yolunun açılması amacıyla çocuğun sırtına vurduğu, yardıma gelen otobüs şoförünün dışarı çıkartıp, çocuğa müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan hayatına dokunan örnek davranışın gurur verici olduğunu belirterek otobüs şoförünü tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Neden 'En şerefli Fenerbahçe' dediğini işte bu sözlerle açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.