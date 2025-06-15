Kocaeli'de Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kocaeli'de Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İki yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Gebze ilçesi geçişi Sultan Orhan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ö.İ.'nin kullandığı 34 GV 1700 plakalı yolcu otobüsü ile G.Ö. idaresindeki 31 AIA 251 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü G.Ö. ve otobüsteki yolcular S.Ö. ile H.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan H.Ö. ile S.Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada otomobil hurda yığınına dönerken, otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı. Jandarma ekipleri tarafından araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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