Kocaeli'de Oto Yıkamacıyı Bıçakla Öldüren Şüpheli Yakalandı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı oto yıkamacıyı bıçakla öldüren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı oto yıkamacıyı bıçakla öldüren şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'ndeki oto yıkamacının sahibi Abdürrahim Bozboğa'yı bıçakla öldürerek olay yerinden kaçan M.A.U'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi yakaladı.
Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde dün gece saatlerinde M.A.U. ile iş yeri sahibi Abdürrahim Bozboğa arasında tartışma çıkmış, yaşanan arbedede Bozboğa göğsünden bıçaklanarak olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Güncel