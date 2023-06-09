Kocaeli'de oto yıkamacının bıçakla öldürülmesine ilişkin bir zanlı tutuklandı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkamacıda çıkan ölümlü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde oto yıkamacıda çıkan ölümlü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.
Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde 7 Haziran'da çıkan tartışmada iş yeri sahibi Abdürrahim Bozboğa'nın bıçakla öldürülmesiyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.A.U, U.S, S.Y, Ö.S. ve Y.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan M.A.U. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'nde 7 Haziran'da M.A.U. ile iş yeri sahibi Abdürrahim Bozboğa arasında tartışma çıkmış, yaşanan arbedede göğsünden bıçaklanan Bozbağa olay yerinde hayatını kaybetmişti.