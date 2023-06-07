Kocaeli'de Oto Yıkamacıda Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir oto yıkamacıda çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Abdürrahim Bozboğa bıçakla yaralandı ve hayatını kaybetti. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.