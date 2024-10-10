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Kocaeli'de Oto Tamircisi Krikonun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Oto Tamircisi Krikonun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kriko düşmesi sonucu hafif ticari aracın altında kalan oto tamircisi Tezcan Demir, 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kriko düşünce tamir ettiği hafif ticari aracın altında kalan oto tamircisi Tezcan Demir (42), 2 aylık yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 2 Ağustos'ta Hacıosman Mahallesi Bostan Sokak'taki boş arsada meydana geldi. Oto tamircisi Tezcan Demir, kendisine ait 41 ANL 414 plakalı hafif ticari aracı tamir etmek için kriko ile kaldırarak altına girdi. Bu sırada krikonun yerinden oynayıp, düşmesi ile Demir, aracın altında kaldı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Demir, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 aydır hastanede yaşam savaşı veren Demir, hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Demir'in memleketi Aksaray'da defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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