Kocaeli'de Oto Kilit Tamircisinde Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oto kilit tamircisinde çıkan yangın söndürüldü.

Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'nde bir oto kilit tamircisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle bitişikteki 7 oto tamirci dükkanı dumanla kaplandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında, oto kilit tamircisi dükkanı ile içeride tamir için bekletilen otomobil kullanılamaz hale geldi.