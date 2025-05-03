Kocaeli'de Oto Kilit Tamircisinde Yangın Çıktı
İzmit'te bir oto kilit tamircisinde çıkan yangın, çevredeki dükkanları da etkileyerek büyük hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oto kilit tamircisinde çıkan yangın söndürüldü.
Sefa Sirmen Sanayi Sitesi'nde bir oto kilit tamircisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle bitişikteki 7 oto tamirci dükkanı dumanla kaplandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangında, oto kilit tamircisi dükkanı ile içeride tamir için bekletilen otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel