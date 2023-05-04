Kocaeli'de oto galeride çıkan yangında 4 otomobil zarar gördü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir oto galeride çıkan yangında, 4 otomobilde hasar oluştu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir oto galeride çıkan yangında, 4 otomobilde hasar oluştu.

Körfez Mahallesi'ndeki bir oto galeride, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 3 otomobil tamamen yandı, bir otomobil ise hasar gördü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.