Kocaeli'de Otluk Alanda Yangın: Hava ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Çenedağ Mahallesi mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı, bölgede yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Bazı baraka ve konteynerlere de sirayet eden yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale sürüyor.