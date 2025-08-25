Kocaeli'de Ot Yangını Ormana Sıçradı, Kontrol Altına Alındı
Derince ilçesinde bir ot yangını ormana sıçradı, ancak itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının nedenine dair soruşturma devam ediyor.
ORMANA SIÇRAYAN YANGIN, BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan ot yangını ormana sıçradı. Alevler, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Öte yandan, aynı bölgede cumartesi günü de ot yangını çıkmış, 4 baraka yanarak kullanılamaz hale gelmişti.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel