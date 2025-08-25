Kocaeli'de Ot Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Güncelleme:
Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan ot yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının ormana sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ot yangını çıktı. Alevlere müdahale eden ekipler, yangının ormana sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde, saat 12.30 sıralarında ot yangını çıktı. Yangın, kısa sürede yayıldı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin ormana sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Haber: Ardacan UZUN/DERİNCE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
