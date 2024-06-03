Kocaeli'de Ormanlık Alanlarda Kısıtlama Kararı Alındı

1 HAZİRAN-1 KASIM TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada kısıtlamanın detayları belli oldu. Valilik tarafından alınan tedbirlerin 1 Haziran-1 Kasım tarihleri arasında geçerli olduğu duyuruldu. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Resmi Tescilli piknik/mesire ve orman parkı alanları haricinde her türlü ormanlık alanlarda; mangal vb. ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek vb. yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemeler sokulması, kullanılması ve konaklama yapılması durdurulmuştur. Kocaeli ili sınırları içindeki, Orman İdaresi tarafından düzenlenen yangın risk haritasına göre yangına hassas olacağı değerlendirilen, Çamkonak Sahil Çamı, Kefken Sahil Çamı, Kefken Fıstık Çamı, Kerpe Sahil Çamı, Babaköy Sahil Çamı, Araştırma Ormanı Sahil Çamı, Mudarlı Sahil Çamı, Kargalı Sahil Çamı, Yağcılar Sahil Çamı, Kadıllı Fıstık Çamı-Karaçam-Sahil Çamı, Balçık Özel Ağaçlandırma, Çınarlı-İlimtepe Sahil Çamı-Karaçam-Fıstık Çamı-Sedir-Meşe, Akse Özel Ağaçlandırma, Güzeller Sedir ve Fıstık Çamı, Hereke Sahil Çamı-Makilik, Tavşanlı Fıstık Çamı-Makilik, Gaziler Dağı Sahil Çamı, Beylikdağı Fıstık Çamı-Sedir, Kayapınar Fıstık Çamı-Makilik, Fatih Makilik, Tavşancıl Makilik, Oluklu Kızılçam, Maşukiye Karaçam, Suadiye Karaçam-Kestane, Servetiyekarşı Karaçam-Meşe, Nusretiye Sahil Çamı, Safiye Sahil Çamı, Akçat Sahil Çamı-Meşe, Pazarçayırı Çınar, Fulacık Kızılçam-Karaçam, Kızderbent Karaçam, Sultanorhan Makilik, Eskihisar Makilik ormanlık alanlara girişlere izin verilmeyecektir."

ANIZ YAKMAK YASAK

Anız yakmanın da yasak olduğunun belirtildiği açıklamada, "Ormana bitişik alanlarda ve 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 76'ncı maddesi gereğince ormana 4 kilometre mesafede 1 Haziran 2024-1 Kasım 2024 tarihleri arasında 24 saat boyunca, tüm zamanlı olarak, anız ve benzeri bitki örtüsü yakmak, yer ateşi, bağ-bahçe temizliği vb. amaçlı ateş yakılmasına izin verilmeyecek olup, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 31 ve 32. maddesinde bahsedilen mahallerde anız veya bağ-bahçe artığı ot, dal vb. şeyleri yakanlarla ilgili olarak, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından adli işlem yapılacak, adli işlem tesis edilemeyecek hallerde ise Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından idari para cezası için işlem tesis edilecektir" denildi.

ATV, UTV GİBİ ARAZİ ARAÇLARI YASAK

Yasaklara uymanlar hakkında adli işlem ve para cezası uygulanacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Ormanlık alanlar içinde ATV, UTV ve bunun gibi araçları önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanımı durdurulmuş olup, ulusal, uluslararası sportif ve eko turizm amaçlı kullanımlar için de Orman İşletme Müdürlükleri tarafından belirlenen güzergahlar için önceden izin alınacaktır. Orman Yangınları Mücadele Komisyonunca alınan bu kararlar, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile kamu kuramlarının kendilerine ait billboardlar ve belediye hoparlörlerinden, mahalle (köy) camilerinden, mutat vasıta ve aralıklarla yangına hassas dönemlerde halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Güvenlik birimleri ve orman muhafaza memurlarından oluşturulacak olan ve gezici gözetleme işleri ile görevlendirilen ekipler, alınan kararların uygulanmasını titizlikle takip edeceklerdir. Her türlü izinsiz avlanmalar mahalle muhtarlıkları, Av ve Yaban Hayatı birimleri ve Güvenlik Güçlerince takip edilecektir. İl GAMER, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezleri konuyu hassasiyetle takip edecek, alınan ihbarlar anında ilgili kurumlara iletilecek, bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında suç unsuruna göre, 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre adli işlem ve para cezası, mucip hallerde de 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre işlem yapılacaktır."

Nazım Özgün ERBULAN-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),