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Kocaeli'de ormanda bir kişinin cesedi bulundu

Kocaeli'de ormanda bir kişinin cesedi bulundu

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ormanda bir erkeğe ait ceset bulundu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ormanda bir erkeğe ait ceset bulundu.

Belen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cesede rastlayan bir çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin 60 yaşındaki Ali Karataş'a ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Başından silahla vurulmuş halde bulunan Karataş'ın cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Ali Karataş Kocaeli Karataş Körfez Güncel Haberler

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