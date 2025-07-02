Kocaeli'de Orman Yangınında 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli'de Orman Yangınında 3 Kişi Dumandan Etkilendi
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan 3 kişi dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan kişilerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına katılan 3 kişi dumandan etkilendi. Olay yerinde bulunan ambulansa hastaneye kaldırılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ardacan UZUN/ DERİNCE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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