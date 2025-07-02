Kocaeli'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürerken, yetkililer yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba gösteriyor.
ALEVLERİN YERLEŞİM BÖLGESİNE SIÇRAMAMASI İÇİN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Kocaeli'nin Derince ilçesinde orman yangınına karadan arazözler ve iş makineleriyle, havadan da helikopterle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.
Haber: Ardacan UZUN/DERİNCE (Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel