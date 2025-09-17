Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan orman yangını; itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve 1 yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saate kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışması sürüyor. Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Haber-Kamera: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),
