Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmit'te çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve helikopterin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor ve polis, yangının nedenini araştırıyor.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan orman yangını; itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve 1 yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saate kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışması sürüyor. Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel