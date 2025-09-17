Haberler

Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
İzmit'te çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve helikopterin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor ve polis, yangının nedenini araştırıyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan orman yangını; itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve 1 yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saate kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışması sürüyor. Polis, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
