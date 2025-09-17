Haberler

Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmit ilçesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
