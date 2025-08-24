Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli Yenidoğan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Yenidoğan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangına 26 arazöz, 5 tanker ile karadan müdahale edilirken, 2 helikopter de havadan destek verdi. 102 personelin görev aldığı yangında bir ev de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
