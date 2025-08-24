Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kocaeli Yenidoğan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi, soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kocaeli'nin Yenidoğan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangına 26 arazöz, 5 tanker ile karadan müdahale edilirken, 2 helikopter de havadan destek verdi. 102 personelin görev aldığı yangında bir ev de yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel