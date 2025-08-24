Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Yenidoğan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. 26 arazöz, 5 tanker ve 2 helikopterle yangına müdahale edildi. Yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Yenidoğan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangına 26 arazöz, 5 tanker ile karadan müdahale edilirken, 2 helikopter de havadan destek verdi. 102 personelin görev aldığı yangında bir ev de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

HABER: Ardacan UZUN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Barış Alper için Galatasaray'dan 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor

Barış Alper için 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakem Kurulu'nun 2. toplantısı bitti! Memur zammı için gözler 3. toplantıda

Milyonların merakla beklediği zam toplantısından sonuç çıkmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.