Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Yenidoğan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangına 26 arazöz, 5 tanker ile karadan müdahale edilirken, 2 helikopter de havadan destek verdi. 102 personelin görev aldığı yangında bir ev de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

HABER: Ardacan UZUN/KOCAELİ,