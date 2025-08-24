Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Yenidoğan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Yenidoğan Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile 2 saatte kontrol altına alındı. Yangına 26 arazöz, 5 tanker ile karadan müdahale edilirken, 2 helikopter de havadan destek verdi. 102 personelin görev aldığı yangında bir ev de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ardacan UZUN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Marketlerde yeni dönem! Ürünlerde 'krema' kelimesi kullanılamayacak

Marketlerde yeni dönem! O kelime artık kullanılamayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kara yolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.