Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Pazarköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler Karapınar Mahallesi'ne ulaşırken, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütüldü.
Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel