Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze ilçesinde 7 dönümlük alanda çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla 3 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 7 dönümlük alanda çıkan orman yangını, 3 saatte ekiplerin ve mahallelinin desteği ile söndürüldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Cumaköy Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye Gebze Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı, Bölge Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 adet su tankı ve iş makineleri gönderildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, saat 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürerken, tamamen söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yıldız Tilbe hastalığını sahnede ilk kez açıkladı: Mikrofon tutmam bile yasak

Sahneye çıktı, kimsenin bilmediği hastalığını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı

Türkiye paylaşımına beğeni yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.