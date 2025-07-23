Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Cumaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ve yerel ekiplerin 3 saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yangında 7 dönüm alan zarar gördü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Cumaköy Mahallesindeki ormanlık alanda saat 01.15 sıralarında çıkan yangına karadan müdahale edildi.
İtfaiye, orman işletme, belediye ekipleri ile vatandaşların katıldığı çalışmalarda, ekipler, yaklaşık 3 saat süren mücadelenin ardından alevleri kontrol altına aldı.
Yangında, 7 dönüm alanda hasar oluştu.
Ekiplerin, alandaki soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel