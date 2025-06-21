Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yolu kenarında başlayan yangın ormana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM yolu İstanbul istikameti geçişinde yol kenarında başlayan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, çalışmalar sırasında yolda trafik kontrollü olarak sağlandı.TEM yolu İstanbul istikameti Şirinyalı Mahallesi mevkisinde saat 16.00 sıralarında yol kenarında başlayan yangın, ormana sıçradı. Yangın rüzgar nedeniyle kısa sürede büyürken alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Bir helikopterin de destek verdiği çalışmaların ardından yangın 2 saatte söndürüldü. Çalışmalar sırasında otoyolda trafik kontrollü olarak sağlandı. Alanda soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

HABER: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.