Kocaeli'de Orman Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahaleye Geçti
Kocaeli'nin Kuruçeşme mevkiinde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.
KOCAELİ'de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ediyor.
Kuruçeşme mevkiinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel