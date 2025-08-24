Kocaeli'de Orman Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahaleye Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kuruçeşme mevkiinde çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

KOCAELİ'de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Kuruçeşme mevkiinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TSK düğmeye bastı! Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek

TSK komşu ülke için düğmeye bastı! Askerlere komando eğitimi verilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Kara yolunda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.