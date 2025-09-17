Haberler

Kocaeli'de Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangınına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

İzmit ilçesine bağlı Akpınar-Merkez Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

