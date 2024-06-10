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Kocaeli'de Operasyon: Kişisel Veri ve Ruhsatsız Silah Ticareti İddiasıyla 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı temin ettikleri ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, takip cihazı, USB bellek, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Kocaeli merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı temin ettikleri ve ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli ve çevre illerdeki bazı kişilerin, "dedektiflik" faaliyetleri adı altında kişisel verileri hukuka aykırı temin ettiklerini ve cep telefonu programları üzerinden ruhsatsız silah ticareti yaptıklarını tespit etti.

Kocaeli merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "rüşvet, 6136 ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçlarını işledikleri belirlenen 23 zanlıyı yakaladı.

Aramalarda, 1 takip cihazı, 1 USB bellek, ruhsatsız 3 pompalı tüfek ve 5 tabanca ile 3 şarjör ve 164 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerler zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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