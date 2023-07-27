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Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı

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Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda yarın denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Güncel

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