Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda yarın denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.