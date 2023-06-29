Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.