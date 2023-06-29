Üye Girişi
Haberler
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle plajlarda denize girilmesine izin verilmiyor.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title